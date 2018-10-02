ЕС окажет поддержку в усилении конкурентоспособности плодоовощного сектора в Лянкяране.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в соглашении о финансировании программы деятельности по Азербайджану 2017 года, подписанном в рамках встречи министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и главы представительства ЕС в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса.

Как говорится во вторник в сообщении министерства экономики, на встрече министр отметил особую важность взаимных визитов и встреч на высоком уровне в расширении связей между Азербайджаном и ЕС. Было отмечено, что ЕС является одним из основных внешнеторговых партнеров. Доля стран-членов ЕС во внешней торговле Азербайджана в 2017 году составила 42 процента, за первые восемь месяцев 2018 года - 43,5 процента. В Азербайджане действует более 1500 компаний стран-членов ЕС. За последние шесть лет европейские страны вложили в Азербайджан инвестиции на сумму около 16 миллиардов долларов. Азербайджан - одна из стран, которая чаще других использует инструмент твиннинг. Уже успешно реализованы 34 твиннинговых проекта, 10 проектов находятся в процессе реализации.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с ЕС в сфере ненефтяного сектора, отмечена важная роль страны в энергетической безопасности Европы.

Глава представительства ЕС в Азербайджане отметил взаимный интерес в расширении связей. Янкаускас отметил эффективное сотрудничество в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, а также отметил широкие экспортные возможности страны.

В рамках встречи между ЕС и Азербайджаном было подписано соглашение о финансировании программы деятельности по Азербайджану 2017 года. В соглашении предусматривается усиление конкурентоспособности плодоовощного сектора в Лянкяранском экономическом районе, дальнейшее улучшение предпринимательской среды и инвестиций.