В Азербайджане дорожают эти драгметаллы

В среду цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота третьего октября подорожала по сравнению со вторником на 22,3465 маната, составив 2049,945 маната, серебро - на 0,3436 маната, до 25,1116 маната, платина - на 9,979 маната, до 1414,655 маната, палладия - снизилась на 8,959 маната, до 1797,5885 маната.

Название 03.10.18 02.10.18 Золото XAU 2049,945 2027,5985 Серебро XAG 25,1116 24,768 Платина XPT 1414,655 1404,676 Палладий XPD 1797,5885 1806,5475

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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