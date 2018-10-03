В Азербайджане дорожают эти драгметаллы

3 октября 2018 10:37

В среду цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота третьего октября подорожала по сравнению со вторником на 22,3465 маната, составив 2049,945 маната, серебро - на 0,3436 маната, до 25,1116 маната, платина - на 9,979 маната, до 1414,655 маната, палладия - снизилась на 8,959 маната, до 1797,5885 маната.

Название

03.10.18

02.10.18

Золото

XAU

2049,945

2027,5985

Серебро

XAG

25,1116

 

24,768

Платина

XPT

1414,655

1404,676

Палладий

XPD

1797,5885

1806,5475

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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