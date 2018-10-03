Nar оказал поддержку детям страдающим от аутизма - ФОТО

Сотрудники Nar посетили кафе-ателье "Kashalata", в котором работают дети страдающие аутизмом, чтобы встретиться и провести с ними время. Кафе "Kashalata" принимает на работу детей с аутизмом для поддержки их интеграции в общество и развития их социальных навыков. В этом кафе, дети самостоятельно обслуживают посетителей. Сотрудники мобильного оператора провели время в кафе в качестве клиентов и подарили специальное оборудование, необходимое для кафе, в котором работают дети, нуждающиеся в особом внимании.



Исполнительный директор ООО "Azerfon" Гуннар Панке также принял участие в встрече с детьми расстройством аутистического спектра: "Помимо предоставления высококачественных услуг, осуществление социальных проектов также является очень важным направлением деятельности Nar. Мы очень рады поддержать детей с аутизмом, которые нуждаются в особой заботе. Мы надеемся, что многие другие компании также присоединятся к нам в этой инициативе".



Следует отметить, что кафе "Kashalata" работает под эгидой общественного союза "Birgə və Sağlam" и предоставляет рабочие места для детей с расстройством аутистического спектра. В реабилитационном центре проживает более 70 детей аутистов нуждающихся в особом уходе.



Поддержка детям, страдающим от аутизма, осуществляется в рамках стратегии КСО оператора Nar. Подробную информацию о стратегии КСО мобильного оператора можно получить на сайте Nar.az



Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,1 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.