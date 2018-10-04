Очередной громкий проект от Sevimli Bala – Film Academy - ФОТО

Филиал популярной сети детских Центров Sevimli Bala - Talent Studio by Sevimli Bala - запустил совершенно новый проект - Film Academy! Проект с новой концепцией откроет будущим звёздам двери в мир кино! На протяжении 6-ти месяцев профессионалы своего дела будут обучать детей актерскому мастерству, ознакомят с профессиями телеведущего, режиссера, оператора, гримёра, а также поставят правильную сценическую речь, научив их быть истинными ораторами.

По итогам шестимесячного курса профессиональное жюри выберет победителя, который получит основной приз - поездку в кино-лагерь в Чехии! Лагерь проводится во время Международного Кинофестиваля в Карловых Варах и даёт возможность учавствовать в специальных экскурсиях и мероприятиях, а также посетить популярную студию "Barrandov Studios", которая является Чешским Голливудом.

В программу Film Academy включены занятия по актёрскому мастерству, риторике, мастер-классы от специальных гостей и экскурсии.

Возраст для участия в проекте 9-13 лет.

Отметим, что генеральным спонсором проекта является сеть кинотеатров CinemaPlus, а спонсором Harmits Studio.

Открывшийся в октябре 2016-го Talent Studio by Sevimli Bala входит в группу компаний Sevimli Bala и является центром развития творческого потенциала детей посредством занятий по различным видам танцев, живописи, моделирования и т.д. Проект Sevimli Bala был создан в апреле 2014 года с целью внесения собственного вклада в развитие и воспитание подрастающего поколения. Первый клуб сети Sevimli Bala, ныне Научный Центр Sevimli Bala, был открыт в мае 2014-го года и предоставляет широкий спектр дополнительных занятий, таких как: астрономия и палеонтология, ментальная арифметика, детские научные лаборатории, иностранные языки, дошкольная подготовка и т.д. Последний клуб сети Baby-Club был открыт в декабре 2016-го года и является первым в Азербайджане филиалом популярной международной образовательной сети Бэби-Клуб, деятельность которого направлена на развитие 10 интеллектов у детей от 8 месяцев до 7 лет.

"CinemaPlus" - это сеть кинотеатров, которая имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением и возможностью показа 3D-контента. Также высококачественные киноэкраны, технологии повышенной яркости и чёткости изображения "Enhanced 4KBarco" позволяют показывать кинофильмы в наилучшем и наивысшем качестве. Кроме этого, "CinemaPlus" впервые в Азербайджане применила мировую систему Dolby Atmos. В сеть кинотеатров "CinemaPlus" входит 10 кинотеатров, 44 экранов и 4323 посадочных мест.

HARMITS Studio - это профессиональная команда и студия оборудованная техникой мировых стандартов, специализирующаяся в одном направлении - видео. Компания занимается созданием рекламных роликов, анимационных фильмов, музыкальных клипов, художественного и документального кино. Полный цикл видеопроизводства состоит из разработки идеи, подготовки сценария, раскадровки, подбора актёров, оборудования и локации для съемок.

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