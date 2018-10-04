Новый Samsung Galaxy Tab S4 – еще больше возможностей на планшете

Наш ритм жизни требует компактных девайсов с высокой функциональностью. История показывает, как один за другим все наши "умные помощники" становятся мобильнее и многозадачнее. Так, появившийся персональный компьютер в скором времени плавно перешел в более портативный ноутбук, а созданный для "разговоров" мобильный телефон в наши дни представляет собой незаменимый гаджет с множеством возможностей. Но со временем переход с персонального компьютера на смартфоны стал ощущаться заметнее и "резче", и в 1968 году Алан Кей представил устройство, напоминающее планшет, именуемое "Dynabook". Так, эволюционная цепочка была восстановлена, компьютер остался "персональным", а смартфон "карманным" девайсом, а в промежутке между ними появилось идеальное устройство, способное справляться с большей частью повседневных задач в любом месте.

Представленный совсем недавно Samsung Galaxy Tab S4 - это планшетный компьютер с 10,5-дюймовым дисплеем. Заключённый в изящный корпус с алюминиевой рамкой, планшет покрыт закаленным стеклом с обеих сторон, при этом задняя панель, как и дисплей, имеет качественное олеофобное покрытие. В Galaxy Tab S4 установлена матрица Super AMOLED с разрешением 2560х1600. Цвета на дисплее яркие и насыщенные, а черный цвет - идеально глубокий. Как и во всей последней линейке продуктов, и здесь Samsung отказался от механической клавиши со встроенным сканером отпечатков пальцев. Вместо дактилоскопа в новинке установлено распознавание лица с помощью фронтальной камеры и сканер радужки глаз. Планшет также оснащен основной 13МП и фронтальной 8МП камерами.

Galaxy Tab S4 превращается в портативный компьютер с помощью подключения чехла с полноценной клавиатурой. Так, в режиме DeX можно работать с несколькими окнами и перетаскивать файлы. В комплект с новым планшетом входит электронное перо S Pen. С помощью электронного пера можно, например, рисовать, делать напоминания (в том числе и на заблокированном экране), оставлять пометки на фото, вырезать скриншоты и даже переводить слова. А благодаря наличию в планшете 64 ГБ встроенной памяти и возможности расширения ее до 400 ГБ с помощью слота для MicroSD карт памяти, у вас будет достаточно места для хранения ваших документов и видео.

В спящем режиме планшет Galaxy Tab S4 превращается в умный домашний дисплей. Если планшет заряжается или "спит", то с помощью функции Daily Board вы можете настроить режим отображения на экране ваших любимых фотографий. Кроме того, планшет может быть полезным помощником и отображать на экране не просто текущий прогноз погоды, но также дату и время, выполняя роль календаря.

У Samsung получилось сделать интересное устройство, которое выделяется не только своими техническими характеристиками, но и программным обеспечением. Планшет подойдёт как творческим людям и офисным работникам, так и любителям кино, и семьям с маленькими детьми.

Дополнительную информацию о планшетах Galaxy Tab S4 можно получить в сети магазинов: Baku Electronics и Irshad Electronics.