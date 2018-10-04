Центробанк Азербайджана провел очередной депозитный аукцион

Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 300 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает БФБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cогласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение в 3,3 раза - банки подали заявки на 984,6 миллиона манатов.

Заявки были поданы по средней цене в 99,3812 маната (с доходностью в 8,01 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,3812 маната (8,01 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком также в 99,3812 маната (8,01 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 300 миллионов манатов.

Последний срок оплаты по нотам - 31 октября 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

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