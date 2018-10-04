Замминистра экономики Грузии о роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности региона

4 октября 2018 11:20

"Азербайджан играет очень важную роль не только в обеспечении энергетической безопасности, но и в экономических отношениях во всем регионе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам сказала заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Она подчеркнула, что Азербайджан является основным поставщиком газа Грузии: "С Азербайджаном в этой области у нас очень хорошее и плодотворное сотрудничество. Мы уверены, что азербайджанские поставщики газа примут активное участие в реформах, осуществляемых в области энергетики в Грузии".

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