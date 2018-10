Muğanbankdan Union Pay kampaniyası

"Muğanbank" ASC yeni kampaniyaya start verir. "Muğanbank" ASC-də əmanət yerləşdirən müştərilərə, UnionPay Classic, UnionPay Platinum, UnionPay Gold, UnionPay Diamond plastik kartlarından hər hansı biri hədiyyə olunacaq. Qeyd edək ki, müştərilərə, əlavə olaraq, faizləri götürmək üçün Visa Electron plastik kartı da təqdim olunur. Bu kartlarla onlayn alış-veriş etmək, ölkə ərazisində və xarici ölkələrdə müxtəlif ödənişlər aparmaq, eləcə də bir çox elektron bank xidmətlərindən faydalanmaq olar. Plastik kart sahibləri, bank tərəfindən təklif edilən "Card to Card", "SMS notification", "Mobilbank" kimi xidmətlərdən də istifadə edə bilərlər.

Kampaniya 02.10.2018 -ci il tarixindən 30.12.2018-ci il tarixinə kimi davam edəcək.

Depozitin məbləği Hədiyyə olunan kart növü Kartın müddəti 1000-5000 AZN UPİ Classic 2 il 5001-20 000 AZN UPİ GOLD 2 il 20 001- 50 000 AZN UPİ PLATİNUM 2 il 50 001 AZN dən yuxarı məbləğlər UPİ DİAMOND 2 il

Azərbaycanın maliyyə-bank sektorunun tanınmış qurumlarından biri olan "Muğanbank" ASC 1992-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda bankın ölkə ərazisində 42 filialı və 9 şöbəsi, müştərilərə hər növ bank məhsulları üzrə keyfiyyətli xidmət göstərir. "Muğanbank" ASC ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD), Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC), WorldBusiness Capital, Inc. (WBC), Xarici Özəl İnvestisiyalar Korporasiyası (OPIC), Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD), The Green for Growth Fund, Southeast Europe (GGF), Cənub-şərqi Avropa üzrə Avropa Fondu (EFSE) kimi nüfuzlu beynəlxalq iqtisadi qurumlarla əməkdaşlıq edir.Muğanbankın xidmət və məhsulları haqqında ətraflı məlumat almaq üçün 933 Məlumat Mərkəzinə zəng edə və ya www.muganbank.az saytına,həmçinin https://www.facebook.com/pages/Muganbank/106864156005722?ref=hl facebook səhifəsinə keçid ala bilərsiniz.