Amrahbank поздравляет с Днём Учителя!

Amrahbank поздравляет каждого работника сферы образования с наступающим Днем Учителя и специально для них предлагает все виды потребительских кредитов без комиссии! Банк обьявил о снижении годовой процентной ставки по потребительским кредитам до 20%, увеличении срока кредита до 48 месяцев и максимальной суммы кредита до 50.000 манат!

В период со 2 октября по 10 октября работники сферы образования могут воспользоваться этими выгодными условиями в любом филиале банка.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка (www.amrahbank.az), страницах в Facebook, Instagram, а также в Контактном центре по номеру 987.