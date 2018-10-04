Amrahbank поздравляет с Днём Учителя!

4 октября 2018 15:30

Amrahbank поздравляет каждого работника сферы образования с наступающим Днем Учителя и специально для них предлагает все виды потребительских кредитов без комиссии! Банк обьявил о снижении годовой процентной ставки по потребительским кредитам до 20%, увеличении срока кредита до 48 месяцев и максимальной суммы кредита до 50.000 манат!

В период со 2 октября по 10 октября работники сферы образования могут воспользоваться этими выгодными условиями в любом филиале банка. 

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка (www.amrahbank.az), страницах в Facebook, Instagram, а также в Контактном центре по номеру 987.

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