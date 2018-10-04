Ликвидирован Совет директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана

Главным управляющим органом Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана станет Правление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в новом уставе Палаты, утвержденном указом Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Палаты надзора над финансовыми рынками.

Ранее главным управляющим органом финансового регулятора страны был Совет директоров, который контролировал и проверял деятельность Правления.

Надзор за Палатой осуществляет Президент Азербайджана. Ликвидацию и реорганизацию Палаты также осуществляет глава государства.

Уставной фонд Палаты составляет пять миллионов манатов.