Самед Гурбанов: Азербайджанским экспортерам будет оказана поддержка по признанию их продукции на российском рынке
Азербайджанским экспортерам будет оказана всевозможная поддержка по признанию их продукции на российском рынке и увеличению ее продажи.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг на очередном заседании Азербайджано-российского делового совета в Бакинском бизнес-центре сказал председатель Совета Самед Гурбанов, говорится в сообщении министерства экономики.
В мероприятии приняли участие около 40 предпринимателей и представителей компаний, действующих в сферах продовольствия, сельского хозяйства, промышленности, строительства, логистики и других сферах.
Гурбанов сказал, что это заседание проходит как продолжение расширенного заседания Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в рамках IX Азербайджано-российского межрегионального форума, который прошел 27 сентября. Было сказано, что данная встреча Азербайджано-российского делового совета с экспортерами была проведена с учетом заявок и предложений предпринимателей, связанных с расширением торгово-экономических связей между бизнесменами обеих стран, а также с выводом на российский рынок азербайджанской продукции.
Председатель Азербайджано-российского делового совета отметил, что Совет окажет всевозможную поддержку азербайджанским экспортерам по признанию их продукции на российском рынке и увеличению ее продажи.
Затем состоялись выступления предпринимателей и были даны ответы на интересующие их вопросы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!