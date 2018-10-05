Федеральный Совет Швейцарии: Азербайджан имеет хорошие возможности для активной роли в рамках инициативы «Один пояс, один путь»
У Азербайджана имеются хорошие возможности для активной деятельности в рамках инициативы "Один пояс, один путь", сказали Trend в Федеральном Совете Швейцарии, передает Day.Az.
"Азербайджан интенсифицирует усилия по развитию своих транспортных коридоров для облегчения торговли между востоком и западом, севером и югом. Таким образом, у страны есть также хорошие возможности играть активную роль в рамках новой инициативы "Один пояс, один путь", которая представляет большой интерес для наших компаний", - сказали в Федеральном совете.
Как отметили в Федеральном совете, одним из примеров является частная компания Stadler Rail, которая способствует развитию и модернизации железнодорожной системы Азербайджана и чьи поезда успешно работают между Сумгаитом и Баку.
"Подвижной состав компании, заказанный азербайджанской государственной железнодорожной компанией, будет передвигаться по линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК)", - сказали в Федеральном совете.
Ранее, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал, что в Азербайджан планируется доставить 30 вагонов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.
"В первые месяцы будущего года в Азербайджан будет доставлено 30 вагонов. Вагоны производятся в швейцарском Цюрихе. Посредством новых поездов можно будет добраться до Карса за 10 часов, до Анкары - за 20 часов", - отметил Гурбанов.
Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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