Между таможенными органами Азербайджана и России подписан документ о технических условиях обмена информацией

В рамках проходящего в столице Таджикистана городе Душанбе 68-го заседания Совета руководителей таможенных служб стран-членов СНГ были подписаны технические условия обмена информацией в рамках "Протокола между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Федеральной таможенной службой России об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, которые проходят между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией". Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном таможенном комитете, передает Day.Az.

Документ подписали заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-майор таможенной службы Игбал Бабаев и руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

Отметим, что в столице Таджикистана городе Душанбе прошел 68-е заседание Совета руководителей таможенных служб стран-членов Содружества независимых государств.

В заседании приняли участие главы таможенных служб Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Армении, а также представители исполнительного комитета Содружества независимых государств.

Азербайджан на мероприятии представляли заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-майор таможенной службы Игбал Бабаев и начальник Управления международного сотрудничества Дилавер Фаразалиев.

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