SOCAR Polymer начинает экспорт первой партии полипропилена
5 октября 2018 10:06 100
С сегодняшнего дня ООО "SOCAR Polymer" начинает экспорт в Турцию первой партии продукции - 170 тонн полипропилена.
Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На сегодня завод, по его словам, уже произвел шесть тысяч тонн полипропилена.
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