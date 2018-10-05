SOCAR Polymer начинает экспорт первой партии полипропилена

5 октября 2018 10:06

С сегодняшнего дня ООО "SOCAR Polymer" начинает экспорт в Турцию первой партии продукции - 170 тонн полипропилена.

Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На сегодня завод, по его словам, уже произвел шесть тысяч тонн полипропилена.

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