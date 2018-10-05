SOCAR Polymer огласил планы по производству продукции

ООО "SOCAR Polymer" планирует ежегодно реализовывать продукцию на 350 миллионов долларов.

Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров.

По его словам, около 75-80 процентов продукции планируется направлять на экспорт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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