Названы объемы экспорта азербайджанского полипропилена до конца года
5 октября 2018 10:25 159
ООО "SOCAR Polymer" до конца 2018 года планирует экспортировать 15 тысяч тонн полипропилена.
Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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