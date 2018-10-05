Названы объемы экспорта азербайджанского полипропилена до конца года

ООО "SOCAR Polymer" до конца 2018 года планирует экспортировать 15 тысяч тонн полипропилена.

Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор ООО Фарид Джафаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook