В Азербайджане подорожало золото

5 октября 2018 10:29

В пятницу цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота пятого октября подорожала по сравнению с четвергом на 3,74 маната, составив 2037,62 маната, серебра - подешевела на 0,0057 маната, до 24,792 маната, платины - подорожала на 7,148 маната, до 1401,684 маната, палладия - подешевела на 0,4165 маната, до 1798,073 маната.

Название

05.10.18

04.10.18

Золото

XAU

2037,62

2033,88

Серебро

XAG

24,792

24,7977

 

Платина

XPT

1401,684

1394,5360

Палладий

XPD

1798,073

1798,4895

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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