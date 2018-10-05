В Азербайджане подорожало золото
В пятницу цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, унция золота пятого октября подорожала по сравнению с четвергом на 3,74 маната, составив 2037,62 маната, серебра - подешевела на 0,0057 маната, до 24,792 маната, платины - подорожала на 7,148 маната, до 1401,684 маната, палладия - подешевела на 0,4165 маната, до 1798,073 маната.
|
Название
|
05.10.18
|
04.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2037,62
|
2033,88
|
Серебро
|
XAG
|
24,792
|
24,7977
|
Платина
|
XPT
|
1401,684
|
1394,5360
|
Палладий
|
XPD
|
1798,073
|
1798,4895
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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