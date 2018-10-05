Buta Airways открывает прямой рейс в Батуми

5 октября 2018 11:38

С 14 июня 2019 года низкобюджетная авиакомпания Buta Airways открывает прямой рейс в популярный курорт Грузии - Батуми. 

Батуми станет вторым направлением лоукостера в Грузии, авиакомпания уже выполняет регулярные рейсы из Баку в Тбилиси. 

Минимальный тариф по направлению Баку-Батуми (BUS), как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро (в одну сторону). Полеты будут совершаться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. 

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте (по тарифам "Бюджет" и "Стандарт"), а также в офисах продаж авиакомпании (по тарифу "Супер"). 

Будучи лоукостером в минимальном тарифе "Бюджет" такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций. Тариф "Супер", доступный для покупки в офисах продаж, включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту. Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной. 

Батуми - второй по популярности туристический город Грузии после Тбилиси. Он находится на восточном побережье Черного моря, неподалеку границы с Турцией. Батуми знаменит бульваром вдоль набережной, прогуливаясь по которому, можно увидеть множество удивительных городских достопримечательностей, насладиться захватывающими красотой видами. 

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях: 

facebook.com/ButaAirways  

instagram.com/ButaAirways 

twitter.com/ButaAirways 

t.me/Buta_Airways 

Buta Airways - первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.  

Отметим, что с 6 октября текущего года лоукостер также начнет выполнять рейсы в турецкий курорт Измир.

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