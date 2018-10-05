Проект ТАР усилит экономику Азербайджана и энергобезопасность Европы - МНЕНИЕ ИЗ ИТАЛИИ

Непрерывный экспорт энергоресурсов из Каспийского региона на рынки стран европейского континента за счет реализации мегапроекта Трансадриатического трубопровода (TAP) укрепит энергетическую безопасность Европы, а также еще больше усилит национальную экономику Азербайджана.

Об этом заявил Trend известный итальянский политик и общественный деятель Джульетто Кьеза, передает Day.Az.

По словам Кьеза, объемы поставок природного газа с месторождения "Шах Дениз" в Европу расширят географию экспортного потенциала Азербайджана.

"Считаю, что проект ТАР будет успешно реализован, так как выгоден с точки зрения экономической целесообразности для экспортеров и транзитных стран, а также отвечает интересам европейских стран, особенно Италии", - сказал итальянский политик.

По мнению Кьезы, единственный фактор, вызывающий определенную озабоченность в реализации энергопроекта - это экологический.

"На мой взгляд, учитывая определенные экологические риски, к вопросу оценки проекта сторонам следует подходить с большим чувством стратегической ответственности", - сказал общественный деятель, отметив, что проект сулит огромную выгоду для ее участников.

Напомним, что накануне замминистра инфраструктуры и энергетики Албании Энис Алико заявил Trend, о том, что процесс строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) в Албании идет полным ходом, без всяких проблем.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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