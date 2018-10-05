Международный аэропорт Гейдар Алиев входит в число 14 красивейших аэропортов мира
Международный аэропорт Гейдар Алиев, расположенный в столице Азербайджана - Баку, входит в число 14 самых красивых аэропортов мира, согласно рейтингу, подготовленному американской сетью блога недвижимого имущества Curbed.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Расположенный в столице Азербайджана терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев имеет гигантские деревянные коконы, спроектированные турецкой архитектурной студией Autoban. В каждом коконе есть кафе, бары, магазины и все удобства, такие как детская игровая площадка. Аэропорт может обслуживать более 5 миллионов пассажиров в год", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Curbed.
Другие аэропорты, включенные в рейтинг: Международный аэропорт Денвера, Международный аэропорт Мадрида Барахас, Международный аэропорт Кансай, Международный аэропорт Пекин, Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи, Международный аэропорт Куала-Лумпур, Аэропорт Марракеш Менара, Международный аэропорт Кутаиси, Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань , Аэропорт Пулково, Международный аэропорт "Королева Алия", аэропорт Чанги и аэропорт Самуи.
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