Удмуртия хочет совместно с Азербайджаном создавать беспилотники

Удмуртия предлагает наладить в Азербайджане совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сказал Trend первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, передает Day.Az.

По его словам, помимо совместного производства, Удмуртия также готова поставлять в прикаспийскую страну беспилотники.

На сегодня в Удмуртии работают 13 производителей БПЛА. В этом году производство начнет еще одно предприятие. На республику приходится около двух процентов всего производства беспилотников в мире.

В то же время, отметил Свинин, Удмуртия заинтересована поставлять в Азербайджан или совместно производить продукцию для нефтегазовой отрасли, продукты питания, мебель и IT-оборудование.

"Здесь все зависит от обоюдного интереса. Но даже если мы будем просто поставлять, например, IT-оборудование в Азербайджан, в стране должны быть люди, которые будут внедрять эти решения и обслуживать оборудование", - сказал он.

В целом же собеседник агентства отметил очень высокий интерес удмуртских предпринимателей работать в Азербайджане.

"В прошлом году мы отобрали пять приоритетных для сотрудничества стран. Азербайджан был в числе этих стран. Наш выбор мы сделали на основе опроса бизнеса. Предприниматели указали нам те направления, которые считают приоритетными", - сказал зампредседателя правительства.

Свинин также отметил, что Удмуртия уже поставляет в Азербайджан продукцию автомобилестроения, сельского хозяйства, лесной промышленности и мебель.