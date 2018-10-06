SOCAR о перспективах участия в проекте газификации Болгарии

Азербайджанская госкомпания SOCAR надеется до конца года завершить процесс отбора подрядчика по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газификации отдельных регионов Болгарии.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend глава компании SOCAR Balkan Мурад Гейдаров.

"SOCAR было поручено изучить возможности участия в проекте по газификации отдельных регионов Болгарии. Для исполнения данного поручения была создана рабочая группа, которая провела несколько встреч на рабочем уровне, в частности, с министерством энергетики Болгарии, болгарской компанией Bulgartransgaz EAD. Мы получили первичную информацию, проанализировали ее. На этой основе было принято решение осуществить детальное технико-экономическое обоснование. Сегодня мы завершаем выбор подрядчика, консультанта, который, собственно, осуществит ТЭО. По его результатам, и будет принято решение о нашем участии в проекте. Надеемся, что уже до конца года выбранный нами подрядчик приступит к работе", - сказал Гейдаров.

Правительство Болгарии еще в 2015 году представило Азербайджану пакет проектов по энергетическому сотрудничеству. В частности, азербайджанской стороне предложено участвовать в строительстве АЗС, вложить инвестиции в строительство нефте- и газохранилищ, нефтеперерабатывающих заводов.

Отметим, что Болгария рассчитывает получать азербайджанский газ по IGB, газопроводу, который будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу ТАР.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

TAP стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.