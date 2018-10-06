На российско-азербайджанской границе откроется мост - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНТРАНСА

Автомобильный мост через реку Самур на российско-азербайджанской границе в Дагестане, строительство которого началось в прошлом году, сдадут в эксплуатацию в 2019 году, согласно графику. Об этом сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Дагестан министр транспорта России Евгений Дитрих, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас были некоторые технические проблемы весной, сейчас все эти техпроблемы завершены, строительство идет по графику, сроки сдачи объекта будут выдержаны. По графику, его намечалось сдавать в 2019 году, уверен, эти сроки будут соблюдены. Вполне возможно, эти сроки можно будет даже несколько сократить", - сказал он.

Как сообщал ранее директор филиала управления дорог ''Каспий'' по Дагестану Магомедрасул Омаров, стоимость строительства - 1,2 миллиарда рублей, Россия и Азербайджан профинансируют проект ''пятьдесят на пятьдесят''. Также с российской стороны строится пешеходный переход.

Решение о строительстве нового моста принято в соответствии с соглашением между правительствами двух соседних государств, подписанным 13 сентября 2013 года. Новый мост заменит действующий, который был построен в 1957 году.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook