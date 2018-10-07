Азербайджан и Швейцария имеют хороший потенциал для расширения торговых отношений - ЗАЯВЛЕНИЕ
Азербайджан и Швейцария имеют хороший потенциал для расширения торговых отношений, сказали Trend в Федеральном совете Швейцарии, передает Day.Az.
"Торговый оборот между двумя странами в 2017 году составил 200 миллионов долларов, что ниже, чем в предыдущие годы. Тем не менее, имеется, безусловно, хороший потенциал для расширения торгового обмена, и нет сомнений в том, что существующий уровень двусторонних отношений будет способствовать дальнейшему увеличению товарооборота", - сказали в Федеральном совете.
В Швейцарском федеральном совете также затронул реформы, проводимые в Азербайджане для диверсификации экономики.
"Азербайджан проводит реформы для диверсификации экономики и расширения ненефтяного сектора. Дальнейшее увеличение экспорта, особенно в области сельскохозяйственной продукции, уже заметно. Если эти реформы будут продолжены, торговый баланс Азербайджана будет продолжать улучшаться. Взаимные визиты бизнес-делегаций и контакты на правительственном уровне создают новые возможности частному сектору для определения возможностей для бизнеса", - сказали в Федеральном совете.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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