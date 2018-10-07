На Бакинской бирже вдое вырос объем сделок по допэмиссии ценных бумаг

7 октября 2018 11:46

В январе-сентябре 2018 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 2 254 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 548,37 миллиона манатов, что на 3,6 процента меньше показателя девяти месяцев 2017 года, следует из статистических данных, опубликованных на сайте НДЦ.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным национального депозитария, в отчетный период были зарегистрированы 387 внебиржевых сделки почти на 336,1 миллиона манатов (сокращение за год в более чем два раза).

За девять месяцев зарегистрированы 1 177 сделок по дополнительной эмиссии почти на 10,72 миллиарда манатов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года объем таких сделок вырос в 2,5 раза.

Объем сделок за январь-сентябрь 2018 года:

 

Заключенные договоры

Биржевые сделки, число

Биржевые сделки, объем в манатах

Внебиржевые сделки, число

Внебиржевые сделки, объем

Сделки по доп. эмиссии, число

Сделки по доп. эмиссии, объем

Январь

9

204

53 306 966

14

6 035 342

95

1 032 062 300

Февраль

6

181

71 838 604

28

17 340 691

126

1 045 215 668

Март

4

177

19 569 567

54

182 772 842

102

966 000 000

I квартал (ВСЕГО)

19

562

144 715 137

96

206 148 875

323

3 043 277 968

Апрель

3

335

60 458 834

41

6 300 649

123

1 003 000 000

Май

5

200

76 525 059

31

23 029 577

149

1 354 210 090

Июнь

 

9

284

52 683 537

26

25 058 309

127

1 128 700 000

II квартал (ВСЕГО)

17

819

189 667 430

98

54 388 535

399

3 485 910 090

Июль

4

306

72 719 177

94

74 781 618

142

1 139 000 000

Август

5

264

47 507 966

75

146 157

191

1 486 022 001

Сентябрь

2

303

93 763 720

24

647 546

122

1 567 216 000

III квартал (ВСЕГО)

11

873

213 990 863

193

75 575 321

455

4 192 238 001

ВСЕГО (Январь-сентябрь)

47

2 254

548 373 430

387

336 112 731

1 177

10721426059

 

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