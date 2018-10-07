На Бакинской бирже вдое вырос объем сделок по допэмиссии ценных бумаг
В январе-сентябре 2018 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 2 254 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 548,37 миллиона манатов, что на 3,6 процента меньше показателя девяти месяцев 2017 года, следует из статистических данных, опубликованных на сайте НДЦ.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По данным национального депозитария, в отчетный период были зарегистрированы 387 внебиржевых сделки почти на 336,1 миллиона манатов (сокращение за год в более чем два раза).
За девять месяцев зарегистрированы 1 177 сделок по дополнительной эмиссии почти на 10,72 миллиарда манатов. По сравнению с январем-сентябрем прошлого года объем таких сделок вырос в 2,5 раза.
Объем сделок за январь-сентябрь 2018 года:
|
Заключенные договоры
|
Биржевые сделки, число
|
Биржевые сделки, объем в манатах
|
Внебиржевые сделки, число
|
Внебиржевые сделки, объем
|
Сделки по доп. эмиссии, число
|
Сделки по доп. эмиссии, объем
|
Январь
|
9
|
204
|
53 306 966
|
14
|
6 035 342
|
95
|
1 032 062 300
|
Февраль
|
6
|
181
|
71 838 604
|
28
|
17 340 691
|
126
|
1 045 215 668
|
Март
|
4
|
177
|
19 569 567
|
54
|
182 772 842
|
102
|
966 000 000
|
I квартал (ВСЕГО)
|
19
|
562
|
144 715 137
|
96
|
206 148 875
|
323
|
3 043 277 968
|
Апрель
|
3
|
335
|
60 458 834
|
41
|
6 300 649
|
123
|
1 003 000 000
|
Май
|
5
|
200
|
76 525 059
|
31
|
23 029 577
|
149
|
1 354 210 090
|
Июнь
|
9
|
284
|
52 683 537
|
26
|
25 058 309
|
127
|
1 128 700 000
|
II квартал (ВСЕГО)
|
17
|
819
|
189 667 430
|
98
|
54 388 535
|
399
|
3 485 910 090
|
Июль
|
4
|
306
|
72 719 177
|
94
|
74 781 618
|
142
|
1 139 000 000
|
Август
|
5
|
264
|
47 507 966
|
75
|
146 157
|
191
|
1 486 022 001
|
Сентябрь
|
2
|
303
|
93 763 720
|
24
|
647 546
|
122
|
1 567 216 000
|
III квартал (ВСЕГО)
|
11
|
873
|
213 990 863
|
193
|
75 575 321
|
455
|
4 192 238 001
|
ВСЕГО (Январь-сентябрь)
|
47
|
2 254
|
548 373 430
|
387
|
336 112 731
|
1 177
|
10721426059
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