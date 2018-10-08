В Азербайджане подешевело золото

8 октября 2018 11:49

В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане снизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота восьмого октября подешевела по сравнению с пятницей на 2,3 маната, составив 2035,3165 маната, серебра - на 0,1433 маната, до 24,6487 маната, платины - на 9,5455 маната, до 1392,1385 маната, палладия - подорожала на 18,8445 маната, до 1816,9175 маната.

Название

08.10.18

05.10.18

Золото

XAU

2035,3165

2037,62

Серебро

XAG

24,6487

24,792

 

Платина

XPT

1392,1385

1401,684

Палладий

XPD

1816,9175

1798,073

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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