В Азербайджане подешевело золото

В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане снизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота восьмого октября подешевела по сравнению с пятницей на 2,3 маната, составив 2035,3165 маната, серебра - на 0,1433 маната, до 24,6487 маната, платины - на 9,5455 маната, до 1392,1385 маната, палладия - подорожала на 18,8445 маната, до 1816,9175 маната.

Название 08.10.18 05.10.18 Золото XAU 2035,3165 2037,62 Серебро XAG 24,6487 24,792 Платина XPT 1392,1385 1401,684 Палладий XPD 1816,9175 1798,073

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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