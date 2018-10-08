Депозитный аукцион ЦБА: Спрос в 3,3 раза превысил предложение
8 октября 2018 13:46 101
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник принял у азербайджанских банков 350 миллионов манатов на депозитном аукционе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении ЦБА.
Согласно информации, спрос на аукционе составил 1 143,5 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 8,01 процента.
К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.
Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.
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