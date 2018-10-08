В Азербайджане растет интерес к бухгалтерскому делу - ФОТО

Интерес к сфере бухгалтерского учета в Азербайджане продолжает расти, сказал глава компании Barattson Эльшан Рагимов на совместной с Палатой аудиторов церемонии вручения национальных сертификатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Рагимов напомнил, что с мая этого года, после внесения изменений в закон "О бухгалтерском учете", бухгалтеры должны проходить сертификацию и получать соответствующий статус.

Новые поправки, продолжил глава компании, позволили привести национальные стандарты страны в соответствие с международными.

"Азербайджан - молодая страна и в процессе мировой интеграции мы постоянно внедряем новые технологии, инновации и совершенствуем законодательство", - добавил Рагимов.

В свою очередь, председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов отметил, что в результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева в Азербайджане открывается широкая площадка для развития бухгалтерского дела, отчетности, аудита.

Председатель Палаты подчеркнул важность постоянного развития, получения новых знаний на фоне стремительного изменения этой сферы в мире.

"Экономика Азербайджана развивается и ей необходимы высококвалифицированные специалисты. Мы должны строить отношения с зарубежными партнерами на общем для всех международном языке бухгалтерских и аудиторских стандартов. Это позволит создать в Азербайджане благоприятную инвестиционную среду, повысить доверие инвесторов к стране и, соответственно, увеличить приток инвестиций", - сказал Новрузов.

Отметим, что в рамках мероприятия 24 кандидата получили национальные сертификаты в сфере бухгалтерского учета, а 14 человек - сертификат об успешном завершении курсов Barattson.

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