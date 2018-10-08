Стоимость облигаций SOCAR достигла рекордного уровня - ФОТО

Стоимость облигаций SOCAR резко повысилась за 10 дней до очередной выплаты процентов.

Как сообщает Report со ссылкой на сведения, предоставленные компанией PSG Capital - маркетмейкером облигаций SOCAR, 8 октября в торговой системе Бакинской фондовой биржи самая низкая цена продажи облигаций SOCAR составляет 1030.10 долларов, передает Day.Az.

Эта самая высокая цена облигаций, зарегистрированная до сегодняшнего дня. Причиной ее резкого повышения является приближение очередного срока выплаты процентов и увеличение спроса на облигации.

Юридические и физические лица, желающие купить облигации SOCAR, в настоящее время могут их приобрести по минимальной цене за 1030.10 долларов со вторичного рынка.

Срок обращения облигаций SOCAR, выпущенных для внутреннего рынка в 2016 году, составляет 5 лет, доходность - 5% годовых, выплата процентов осуществляется через каждые 3 месяца.

До сих пор были осуществлены 7 процентных выплат по облигациям SOCAR. Следующая выплата ожидается 17 октября.

Облигации SOCAR по-прежнему остаются самыми торгуемыми ценными бумагами на рынке страны.

Основными преимуществами облигаций является гарантия покупки за номинальную цену, высокая ликвидность, удобство операций и выплата процентов в соответствии с графиком.

Также владельцы облигаций SOCAR могут взять кратко- и долгосрочные кредиты под залог ценных бумаг, при этом сохранив 5% годовых.

Облигации SOCAR можно приобрести в центрах Службы ASAN №1 и 5.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook