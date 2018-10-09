В Азербайджане подешевели эти драгметаллы

9 октября 2018 10:33

Во вторник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота девятого октября подешевела по сравнению с понедельником на 10,0554 маната, составив 2025,261 маната, серебра - на 0,1415 маната, до 24,5072 маната, платины - подорожала на 12,4865 маната, до 1404,625 маната, палладия - подорожала на 15,4445 маната, до 1832,362 маната.

Название

09.10.18

08.10.18

Золото

XAU

2025,261

2035,3165

Серебро

XAG

24,5072

24,6487

 

Платина

XPT

1404,625

1392,1385

Палладий

XPD

1832,362

1816,9175

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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