Кампания “10ların xeyiri” от Azer Turk Bank

Государственный Azer Turk Bank, всегда предлагающий своим клиентам выгодные условия по услугам и продуктам, этой осенью объявляет скидки на свои продукты на период с 10 по 31 октября.

В рамках кампании на комиссию за обслуживание кредита и процентную ставку по потребительскому кредиту будет действовать скидка в размере 10%.

Помимо этого, для лиц, разместивших депозит в банке на период в 36 месяцев во время проведения кампании, получат повышение по процентной ставке на 0,5%.

Скидка будет предоставлена также и на карты MasterCard Gold и Visa Gold, стоимость которых составит 10 AZN. Карты выдаются бесплатно при внесении суммы от 500 АЗН и выше.

Кампания продлится до 31-го октября.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 777 09 45, или позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.