Официальный старт продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max

В Азербайджане официальные продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max стартуют 19 октября.

12 октября покупатели в Азербайджане могут оформить предзаказ на новые модели iPhone. Старт продаж самых ожидаемых новинок этой осени - iPhone Xs и iPhone Xs Max назначен на пятницу, 19 октября.

Начиная с 12 октября, у жителей Азербайджана есть уникальная возможность получить высококвалифицированную консультацию, выбрать и заказать официальные модели iPhone Xs и iPhone Xs Max на сайте и в магазинах местного эксперта Apple - сети магазинов Alma Store - единственного в нашей стране партнёра Apple со статусом Apple Premium Reseller. А уже 19 октября мы вместе отпразднуем официальный старт продаж новых моделей iPhone в Азербайджане.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются - в магазинах Alma Store можно будет стать счастливым владельцем iPhone Xs и iPhone Xs Max, в течение трех дней (19, 20, 21 октября) оформить беспроцентную рассрочку по BirKart на 18 месяцев.

Напомним, что Alma Store - это центр компетенций Apple в Азербайджане, куда вы всегда можете прийти с любым вопросом и получить грамотную консультацию по любому продукту. Магазин предлагает полный ассортимент компьютеров Mac, смартфонов iPhone, планшетов iPad и плееров iPod, а также весь ряд аксессуаров и программного обеспечения.

Более подробную информацию вы можете получить сайте almastore.az и в наших магазинах, которые расположены:

ТЦ "Парк Бульвар", 3-ий этаж

Тел:(012) 598 73 21

Моб: (050) 766 00 30

ТЦ "Порт Баку", 1-ый этаж

Тел: (012) 464 04 34

Моб: (050) 776 00 15.