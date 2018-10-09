В Азербайджане сильно сократится оборот наличности

В ближайшее три года оборот безналичных платежей в Азербайджане достигнет 17 миллиардов манатов, сказал во вторник на азербайджано-германском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ директор департамента по информационным технологиям Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Османова, ежегодно данный оборот будет увеличиваться примерно на семь процентов.

"Мы надеемся, что таким образом сможем сократить уровень оборота наличности с имеющихся 74 процентов до 40 процентов", - сказал Османов.

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