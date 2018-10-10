Рамин Гулузаде: В Азербайджане будет усовершенствован механизм регулирования пассажирских и грузовых перевозок

10 октября 2018 00:31

В Азербайджане подготовлены предложения по усовершенствованию механизмов по регулированию пассажирских и грузовых перевозок.

Об этом, в частности, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде во вторник в ходе прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвящённого итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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