"Азерхалча" обеспечит работой 5 тыс граждан

С созданием предприятий "Азерхалча" пять тысяч граждан до конца следующего года будут обеспечены рабочими местами.

Об этом, в частности, сказал председатель правления открытого акционерного общества "Азерхалча" Видади Мурадов во вторник в ходе прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвящённого итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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