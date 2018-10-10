"Азерхалча" обеспечит работой 5 тыс граждан
10 октября 2018 00:32 190
С созданием предприятий "Азерхалча" пять тысяч граждан до конца следующего года будут обеспечены рабочими местами.
Об этом, в частности, сказал председатель правления открытого акционерного общества "Азерхалча" Видади Мурадов во вторник в ходе прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвящённого итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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