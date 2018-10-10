Микаил Джаббаров о налоговых послаблениях для предпринимателей

В результате расширения налогооблагаемой базы и определения сферы деятельности субъектов предпринимательства будут созданы условия для того, чтобы упрощенным налогообложением пользовалось только малое предпринимательство. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров, во вторник в ходе прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвящённого итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

"Для поддержки развития предпринимательства и повышения доступности бизнеса подготовлены предложения по снижению ставки упрощенного налога, предоставлению временных налоговых льгот в сфере розничной торговли и для развития безналичных платежей, освобождению от налогов дивидендов мелких предпринимателей, ведущих учет доходов и расходов, также предлагается вычет из доходов определенной части некоммерческих расходов налогоплательщиков, включая пожертвования, выделяемые на сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта", - сказал министр.

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