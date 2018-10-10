Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 11 октября состоится аукцион по размещению очередного транша эмиссии процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20 миллионов манатов. Об этом сообщает в среду биржа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости 1 000 манатов и с годовой ставкой в три процента.

Срок оборота облигаций - 23 года.

Процентные доходы будут выплачиваться каждые шесть месяцев. Андеррайтером выступает компания PSG-Kapital.

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