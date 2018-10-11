Палата аудиторов: Азербайджан расширяет прозрачность в экономике

Прозрачность и отчетность - основа для устойчивой и стремительно развивающейся экономики, сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов.

Новрузов подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание обеспечению прозрачности в экономике.

"Это неслучайно, потому что мировая практика показывает, что только прозрачная экономика может быть устойчивой, стремительно развиваться и активно привлекать зарубежные инвестиции. Без прозрачности ни инвесторы, ни местные предприниматели не будут заинтересованы во вложении инвестиций в экономику", - сказал председатель Палаты.

По словам собеседника агентства, в последние годы в республике ведется системная работа в направлении расширения прозрачности в экономике. В связи с чем, продолжил он, в этом направлении было подписано множество указов, распоряжений, государственных программ.

"При высокой прозрачности вера предпринимателей в экономику страны, в ее финансовую систему растет. Этот вопрос также нашел отражение в стратегических дорожных картах. Если мы не будем регистрировать, например торговлю, будет расти теневая экономика. Это, в свою очередь, может замедлить устойчивость и развитие экономики", - Новрузов.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время одним из приоритетов является подготовка профессиональных кадров в сферах бухгалтерского учета и аудита. "Наша главная задача - внедрить бухгалтерский учет и аудит, соответствующие международным стандартам. Для этого нам нужны профессиональные кадры, и мы работаем над этим", - отметил председатель Палаты.