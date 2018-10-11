За 9 месяцев Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил почти 3,5 млн пассажиров

За первые девять месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,49 млн. пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 10%.

На долю Национального авиаперевозчика "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) пришлось 1 млн. 512 тыс. пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways - 345 тыс. пассажиров.

Всего с начала года на международных рейсах было обслужено 3 млн. пассажиров (86% от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 34%, а Buta Airways - 11,5% от общего числа международных пассажиров.

В десятке авиакомпаний по международному пассажиропотоку в сентябре, помимо AZAL и Buta Airways, также вошли FlyDubai, Turkish Airlines, Air Arabia, "Аэрофлот", UIA (Международные авиалинии Украины), Qatar Airways, Utair, Iraqi Airways, Lufthansa и S7 Airlines, которые суммарно обслужили 143 тыс. пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых популярных международных направлений в сентябре возглавили Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Шарджа, Тегеран, Багдад, Тбилиси, Анталья и Тель-Авив. По этим направлениям совершили полеты 247 тыс. пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. квадратных метров.

В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев был удостоен максимальной оценки "5 Звезд" от престижной аудиторской компании Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

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