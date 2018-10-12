ГАЗ огласил сроки завершения строительства автомобильного завода в Азербайджане

Строительство автомобильного завода ГАЗ в Гаджигабульской промышленной зоне Азербайджана планируется завершить к концу 2019 года.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend начальник управления региональных продаж СНГ ООО "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ" Александр Пахомов.

"Сейчас наши азербайджанские партнеры проводят подсчет инвестиционного плана. Он состоит из двух частей, первая - непосредственно строительство, а второе - это закупка оборудования. Изначально мы планировали наладить дистрибьюторское представительство в Азербайджане, потом наше сотрудничество вышло на новый уровень. Для нас это очень хороший шанс и хороший вариант, и мы рассчитываем на то, что сможем локализовать производство всей нашей линейки в Азербайджане и предложить ее местным потребителям с учетом оптимизированных цен. Коммерческий транспорт, он специфический и производится под определенные задачи и цели. На базе нашей линейки более 400 типов спецавтотехники. Это очень хороший плацдарм, и хорошая почва для азербайджанских производителей", - сказал Пахомов.

Начальник управления отметил, что на предприятии будет производиться как базовое шасси, так и готовая спецавтотехника.

"Как правило, существует три ключевых типа надстройки. Это шасси-борт, цельнометаллический фургон и автобус. Локализация этих трех ключевых надстроек, дает полную широту линейки спецавтотехники", - сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что AzerMash и "Автомобильный завод ГАЗ" планируют инвестировать 14 миллионов манатов в строительство завода.

Ежегодно на заводе планируется производить 1000 малотоннажных грузовиков. Предприятие обеспечит потребности внутреннего рынка, а в перспективе планируются поставки грузовиков в другие страны.

На первоначальном этапе работой на заводе будет обеспечено 80 человек, в последующем, после выхода на полную мощность - 150 человек.

На заводе будут собирать малотоннажные грузовики "ГАЗель Next" и "ГАЗель Бизнес", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон Next". При этом ряд компонентов для грузовиков будут производить в Азербайджане. Кроме того, в мае этого года в Баку откроется фирменный дилерский центр ГАЗ.

Для AzerMash это будет уже второй автомобильный завод в Азербайджане. В настоящее время компания также является совладельцем совместного с иранской компанией Iran Khodro автомобильного завода "Хазар" в Нефтчалинской промышленной зоне. Выпуск автомобилей под брендом "Хазар" уже начался, а в будущем будет осуществляться сборка ряда моделей Peugeot и Renault. Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5. В будущем году завод планирует приступить к экспорту автомобилей.

В Азербайджане уже налажено производство некоторых грузовиков и автомобилей - на Гянджинском и Нахчыванском автомобильных заводах.