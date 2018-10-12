FACET: испанская страсть в безупречных камнях - ФОТО

Драгоценности королей в Emporium.

Любительницы бриллиантов высокого класса, торопитесь - всего две недели в Emporium будет представлена новейшая коллекция испанского ювелирного бренда FACET.

Только 15-30 октября у вас будет шанс не только ознакомиться с новинками, но и приобрести их по самым выгодным ценам.

Неудивительно, что бренд так популярен как в Баку, так и во всем мире - ни один ювелирный бренд не выступает на рынке с таким соотношением цена-качество. Идентичные камни с международным сертификатом GIA, у других производителей стоят в 2-3 раза дороже.

FACET использует только камни, отобранные по одному, лучшими специалистами. Алмазам придается исключительно классическая огранка - именно так их свет ослепляет глаза. Цветные камни завозятся только из стран, которые по праву можно считать их родиной: изумруды - из Колумбии, сапфиры - из Цейлона, аквамарины - из Бразилии.

Помимо наивысшего качества камней, бренд придает большое значение также и дизайну, создавая как классические модели, так и изделия в соответствии с последними трендами.

Новые коллекции FACET - Classic Colors из белого золота с рубинами, изумрудами и сапфирам; Mini Smart - современные изящные изделия из розового золота для повседневной носки; New Pavee - серьги и кольца необычной формы из двух оттенков золота; Art Deco - броские изделия в винтажном стиле - могут удовлетворить любой, самый взыскательный вкус.

Изделия будут представлены эксклюзивно в Emporium.

Для дополнительной информации:

Тел: +994 502835000

facebook.com/EmporiumBaku

instagram.com/emporiumbaku