В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

12 октября 2018 10:27

В пятницу цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 12 октября подорожала по сравнению с четвергом на 44,6845 маната, составив 2073,609 маната, серебра - на 0,5006 маната, до 24,7924 маната, платины - на 39,457 маната, до 1428,884 маната, палладия - подешевела на 23,834 маната, до 1843,5225 маната.

Название

12.10.18

11.10.18

Золото

XAU

2073,609

2028,9245

Серебро

XAG

24,7924

24,2918

 

Платина

XPT

1428,884

1389,427

Палладий

XPD

1843,5225

1819,6885

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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