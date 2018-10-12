Очередная уникальная операция (TAVI) проведена в Бакинском Центре Сердца (Bakı Ürək Mərkəzi)

72-летний пациентке заменили аортальный клапан закрытым методом без общего наркоза и разреза грудной клетки.

Операция была проведена бригадой высококвалифицированных врачей - сердечно-сосудистого хирурга Анара Амраха, интервенционных кардиологов Аббасали Аббасалиева и Халилова Шахина. Операция была проведена в гибридной операционной. Риск операции TAVI (транскатетерная имплантация аортального клапана) несравнимо ниже по сравнению с риском открытых операций. Процедура длится 1 час и больного обычно выписывают спустя 24-48 часов.

Следует отметить, что данная операция - новшество в медицине. Это 3-я по счету операция проведенная этой бригадой врачей. Уникальность операции также замечается в использовании новейшего клапана (Starr-Edwards S3). Они отличаются долговечностью и имплaнтируются через катетера меньшего диаметра.





