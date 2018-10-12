Джавид Гурбанов: По БТК транспортировано более 3 тыс. вагонов и контейнеров
12 октября 2018 10:43 135
По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс уже перевезено более трех тысяч вагонов и контейнеров, сказал в пятницу журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
11 Окт. 12:34 13 360
-
11 Окт. 13:46 11 218
-
11 Окт. 13:12 7 272
-
01:14 5 746
-
11 Окт. 11:54 5 219