Джавид Гурбанов: По БТК транспортировано более 3 тыс. вагонов и контейнеров

По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс уже перевезено более трех тысяч вагонов и контейнеров, сказал в пятницу журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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