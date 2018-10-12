Джавид Гурбанов о реконструкции ж/д участка Баку-Лянкяран

Работы по проектированию, связанные с реконструкцией и переносом участка железной дороги Баку-Лянкяран, планируется завершить к концу текущего года.

Об этом в пятницу сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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