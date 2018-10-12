Финрегулятор Азербайджана представил две новые услуги - ФОТО
12 октября 2018 11:41 238
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана представила call-центр (короткий номер 966) и информативную карту i-Map.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам пресс-секретаря Палаты Эльшана Аллахвердиева, новый call-центр будет оперативно реагировать на обращения граждан и работать без перерыва.
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