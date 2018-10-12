Оглашена дата открытия НПЗ STAR

Официальная церемония открытия нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR, запланирована на 19 октября.

Об этом сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод выйдет на полную производственную мощность в январе 2019 года.

На НПЗ STAR будет производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

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