Центр "Barama" компании Azercell продолжает оказывать поддержку молодым стартаперам в Гяндже

Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" при ООО "Azercell Telekom" продолжает содействие развитию новых стартапов при поддержке PASHA Bank. На этот раз сотрудники Центра организовали встречу стартапов, функционирующих в Гяндже. Целью встречи под названием "Один день из жизни стартапера", прошедшей в Центре "Barama" в Гяндже в Азербайджанском технологическом университете, являлось продвижение бизнес-идей и обмен практическими знаниями. Сотрудники Центра Инноваций и Предпринимательства "Barama" поделились со стартаперами осведомительной информацией о предпринимательстве и дали ценные советы по созданию собственного бизнеса, а также рассказали о трудностях и преимуществах быть предпринимателем и ответили на вопросы участников встречи. На этой встрече поделился своим опытом и руководитель стартапа "Owbike", резидент Центра Гасанага Азад. Он поделился с молодыми энтузиастами информацией, основанной на мировом опыте о том "Почему нужно стать стартапом?", "С чего начать основание стартапа?", "На что нужно обратить внимание?".

Мероприятие, проведенное в Гяндже, стало прекрасной возможностью для тех, кто хочет начать свой бизнес или еще не имеет конкретной идеи, но хочет стать предпринимателем.

Отметим, что до настоящего времени Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" реализовал ряд проектов в целях поддержки стартапам, функционирующим в Гяндже. Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" начал функционировать в Гяндже в прошлом году при поддержке PASHA Bank. Основной целью основания Центра является поддержка молодых людей в реализации их инновационных идей, организация тренингов, семинаров и интересных встреч на тему Стартап, содействие молодым людям в создании различных проектов и предоставление студентам возможность представить их в Центр "Barama".

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).