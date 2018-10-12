Азербайджан значительно увеличил импорт автомобилей

В январе-сентябре этого года в Азербайджан ввезено 16 382 единицы автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 9 739 единиц или в 2,5 раза, передает Day.Az.

Среди ввозимых в страну автомобилей 110 единиц или 0,67% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 14 680 или 89,61% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 1 507 или 9,2% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 85 или 0,52% - моторные транспортные средства специального назначения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, уменьшилось на 20,29% или 28 единиц, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличилось в 2,54 раза или на 8 897 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, - на 837 единиц или в 2,25 раза, моторных транспортных средств специального назначения - на 63,46% или 33 единицы.

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