Азербайджан направил экспортную миссию в Монголию

По линии Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) организована экспортная миссия в Монголию. Об этом сообщил Trend в пятницу информированный источник, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, экспортная миссия, в состав которой входят представители порядка 20 крупных азербайджанских компаний, посетит Улан-Батор.

"В рамках визита миссии в начале предстоящей недели будет организован бизнес-форум Азербайджан-Монголия, пройдут встречи с официальными лицами этой страны, а также B2B-встречи между представителями бизнес-структур двух стран", - сказал источник.

Стороны обсудят вопросы расширения сотрудничества между предпринимателями Азербайджана и Монголии, возможности экспорта азербайджанской продукции в эту страну.

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